Schnelltest für Bakterien entwickelt

Bis zu 500 Bakterienarten sind in der Mundhöhle zu finden. Der Nachweis dieser Bakterien dauert oft mehrere Tage. Ein von einem Mühlviertler Unternehmen entwickeltes System soll in Zukunft innerhalb von 20 Minuten ein Ergebnis zeigen.

Entwickelt wurde das Verfahren von der Firma Genspeed Biotech in Rainbach im Mühlkreis, so Geschäftsführer Max Sonnleitner: „Sie nehmen einen Tropfen Blut oder Abstrichmaterial, machen den Test und haben sofort eine Differenzialdiagnostik und einen Befund.“

Einsatz in Zahnarztpraxen oder Krankenhäusern

Eingesetzt werden könne der Schnelltest aber nicht nur in Zahnarztpraxen, sondern auch in Krankenhäusern. Hier sind es vor allem die antibiotikaresistenten Bakterien, die gefährlich sind, so Sonja Kierstein von Genspeed: „Weil die Resistenzen auch von einem Keim zum anderen übertragbar sind. Das heißt, in diesem Fall können wir nicht wissen, welches Bakterium diese Resistenz trägt, sondern wir wissen nur, dass die Resistenz vorhanden ist.“

„Rasche Orientierung möglich“

Am Referenzzentrum für Antibiotikaresistenz in Linz wurde eine Studie angefertigt. Hier zeigt man sich vorerst skeptisch, sieht aber durchaus auch Vorteile, so Petra Apfalter: „Das Sinnvolle ist sicher, dass man sehr rasch eine Orientierung darüber bekommt, ob Patienten mit gefährlichen Erregern besiedelt sind oder nicht. Was diese Test nicht erlauben ist, die empfohlene Therapie abzuleiten.“

Oberösterreich als attraktiver Standort

Seit 2009 wurde in Rainbach an der Herstellung des Produktes geforscht. Für Firmen im Medizinbereich und deren Forschung und Entwicklung sei Oberösterreich durchaus ein attraktiver Standort, so Max Sonnleitner: „Wir haben gut ausgebildete Leute, zum Beispiel vom Softwarepark Hagenberg oder der Biophysik der Uni Linz. Das heißt die Basis ist da.“

Oberösterreich bekomme also durch derartige Entwicklungen Rückenwind auf dem Weg zum wichtigen Standort für Medizintechnik, ist man sich auch in Rainbach im Mühlkreis sicher.