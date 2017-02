33-Jähriger rettet Familie vor Feuer

In einem Haus in Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf an der Krems) ist Dienstagfrüh Feuer ausgebrochen. Der 33-jährige Hausbesitzer wurde wach und weckte alle anderen Personen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Um kurz nach 4.00 Uhr wurde der 33-Jährige offenbar von Feuergeräuschen und Rauch geweckt. Er bemerkte den Brand in der Wohnung seiner Eltern und schlug Alarm. Die gesamte Familie brachte sich in Sicherheit.

Brand im dritten Obergeschoss

Als die Feuerwehr Windischgarsten eintraf, konnten sich die 20 Helfer damit auf das Löschen des Brandes im dritten Obergeschoss konzentrieren, so Kommandant Josef Bauer im Gespräch mit ORF-Redakteurin Sabine Fürst.

Josef Bauer: „… man überlebt nicht lang in so einer Atmosphäre“

Durch sein rasches Handeln, habe der 33-Jährige die Familie vor Schlimmerem bewahrt, so Bauer. Es wurde niemand verletzt und der Brand war rasch unter Kontrolle. Was das Feuer verursacht hat, wird jetzt ermittelt.