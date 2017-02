Wohnraumverdichtung in der Stadt gefordert

Der Trend zum Wohnen in der Stadt hält unvermindert an. Alleine nach Linz sind im vergangenen Jahr 3.000 Menschen zugezogen. Die ÖVP fordert daher gemeinsam mit Experten eine noch stärkere Verdichtung der Wohnräume.

Immer mehr Menschen wollen in der Stadt wohnen, aber der Wohnraum, zum Beispiel in Linz, wird knapp - und deshalb steigen beispielsweise auch die Mietpreise, so die ÖVP in einer Diskussionsveranstaltung mit Experten. Einen Lösungsansatz sieht man unter anderem in der noch stärkeren Nachverdichtung in der Stadt, zum Beispiel durch Schließung von Baulücken oder Ausbau von Dachgeschossen.

„Man baut für veraltete Lebensmodelle“

Beim Neubau von Wohnungen müsse man sich von althergebrachten Wohnstrukturen lösen und flexiblere Einheiten planen, denn, so der Architekt Heinz Plöderl: „Wir bauen heute eigentlich relativ starr ausgerichtet für Lebensmodelle, die sich lange überholt haben. Das ist auch ein Faktor, warum sich vieles im Wohnbau derzeit als nicht bezahlbar darstellt.“

Reform der Linzer Stadtplanung gefordert

Eine Reform der Linzer Stadtplanung forderte im gleichen Atemzug die ÖVP. Denn diese gebe es derzeit kaum, so Vize-Bürgermeister Bernhard Baier.