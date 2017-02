Einbruchsserie mit Millionenschaden geklärt

Eine Einbruchsserie mit Millionenschaden haben Kriminalisten aus OÖ gemeinsam mit Kollegen aus NÖ und Salzburg geklärt. Vier polnische Staatsbürger sind verdächtig, seit 2013 auf verschiedenen Coups zahlreiche Elektrogeräte und Airbags gestohlen zu haben.

Durch den Einbruch in ein Wohnhaus in Perchtoldsdorf in Niederösterreich ist der Fall so richtig in Gang gekommen, so die Polizei am Montag in einer Pressekonferenz. Dabei wurden nämlich drei polnische Staatsbürger im Alter von 24, 32 und 34 Jahren auf frischer Tat ertappt.

DPA/Nicolas Armer

Diese drei Männer konnten gleich mit einer ganzen Reihe vorangegangener Straftaten in Verbindung gebracht werden. Gemeinsam mit einem vierten Mann soll das Trio in wechselnder Zusammensetzung seit 2013 kriminell aktiv gewesen sein. Meist reisten sie dafür von Polen extra an, zwischenzeitlich hatten sie aber auch ein Quartier in Wien, so Chefinspektor Rudolf Frühwirth vom Landeskriminalamt (LKA) OÖ.

Handys, Tablets, Elektroartikel

Aus diesem Jahr sind erstmals eindeutige Spuren dokumentiert, damals handelte es sich um einen Einbruchsdiebstahl in Lkw-Wechselcontainer im deutschen Niedersachsen, bei dem Elektrogeräte gestohlen wurden. Zwischen Mai 2015 und April 2016 können die Polen dann mit 28 Einbruchsdiebstählen in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, der Steiermark und Salzburg in Verbindung gebracht werden. Die Ziele der Bande waren vor allem Lkw-Container, aus denen sie Elektroartikel wie Handys und Tablets gestohlen haben, hieß es.

Beute auf Postweg gestoppt

Sowohl in Oberösterreich als auch in Salzburg erbeuteten sie bei Raubzügen im Sommer 2015 von großen Autoabstellplätzen jeweils Airbags im Wert von mehreren Hunderttausend Euro, so die Ermittler. Ein Teil davon konnte auf dem Postweg in Deutschland sichergestellt werden, als sie von Polen nach China verkauft werden sollten. Aber auch Firmen, Werkstätten, Wohnhäuser und einmal auch ein Bankomat waren Ziele für die Diebe.

Im März 2016 versuchten sie zu dritt mit einem gestohlenen Transporter einen Bankomaten bei einem Lebensmittelgeschäft in Himberg in Niederösterreich aus der Verankerung zu reißen. Doch der Alarm ging los und die Polizei war schnell zur Stelle, sodass die Täter damals ohne Beute flüchten mussten. Eindeutige Spuren hatten sie aber dennoch hinterlassen. Die drei gefassten Männer sind in der Justizanstalt Linz in Haft und teilweise geständig. Nach einem vierten Bandenmitglied wird noch gefahndet.