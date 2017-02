Weitere Gemeindeprüfungen möglich

Nach den politischen Diskussionen um eine Neuordnung der Gemeindeprüfungen setzt der für die Gemeindeaufsicht zuständige Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) am Montag den nächsten Schritt – weitere Gemeinden sollen geprüft werden.

Nach seiner Ankündigung in der letzten Landtagssitzung, den Landesrechnungshof nicht nur die Vorgänge in Sankt Wolfgang sondern auch in Freistadt untersuchen zu lassen, weitet Podgorschek diesen Auftrag jetzt aus, bestätigte er im Gespräch mit ORF-Redakteur Gernot Ecker.

Mehr Autorität für Rechnungshof

Er werde in der Landesregierungssitzung am Montag den Antrag stellen, dass der Rechnungshof des Landes Oberösterreich von sich aus auch andere Gemeinden bei entsprechenden Verdachtsmomenten prüfen darf, so der Landesrat.

Podgorschek verweist dabei vor allem auf die Anzeige eines ehemaligen Gemeindeprüfers, der in dieser Anzeige an die Korruptionsstaatsanwaltschaft die Namen weiterer Gemeinden angeführt hat, bei denen es politische Interventionen nach der Prüfung der Kommunen gegeben haben soll. Podgorschek von einem einstimmigen Beschluss aus, da der Entwurf an alle Fraktionen geschickt und Zustimmung signalisiert wurde.

