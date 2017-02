31-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Im Bezirk Kirchdorf an der Krems ist ein 31-Jähriger aus unbekannter Ursache mit seinem Pkw gegen eine Betonmauer gefahren. Er wurde so schwer verletzt, dass er im Spital starb. Zwei weitere Personen sind bei Unfällen im Mühlviertel schwer verletzt worden.

Der 31-Jährige Traunviertler war am Sonntag gegen 11.00 Uhr auf der Steytalstraße (B140) in Fahrtrichtung Micheldorf unterwegs, so die Ermittlungen der Polizei. Warum er plötzlich offenbar die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor ist ungeklärt. Sein Wagen kam von der Fahrbahn ab und schoss gegen eine Betonmauer.

Der 31-Jährige wurde nach einer Erstversorgung eines Notarztteams ins Krankenhaus geflogen, wo er in den Abendstunden starb.

Über Fünf-Meter-Böschung gefallen

Auf der Böhmerwaldstraße (B38) verlor bei Waldburg (Bezirk Freistadt) eine 25-Jährige die Kontrolle über ihr Auto. Sie schlittere über eine fünf Meter tiefe Böschung und war kurze Zeit im Wagen eingeklemmt. Laut Feuerwehr konnte sie sich selbst befreien und wurde ins Krankenhaus nach Freistadt gebracht.

Etwas weiter westlich entlang der B38, bei St. Peter wurde das Glatteis einer 26-Jährigen aus Sandl zum Verhängnis. Laut Polizei dürfte die Frau für die Straßenverhältnnisse zu schnell unterwegs gewesen sein. Sie geriet mit ihrem Auto ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und rutschte schließlich in den Straßengraben. Sie musste von der Rettung ebenfalls in das Landeskrankenhaus nach Freistadt gebracht werden.