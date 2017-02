16-Jähriger am Linzer Hauptbahnhof ausgeraubt

Ein 16-Jähriger ist am Samstagabend am Linzer Hauptbahnhof angegriffen und beraubt worden. Es ist bereits der zweite Raub am Hauptbahnhof innerhalb zwei Wochen.

Samstagnachmittag am Linzer Hauptbahnhof: Der 16-Jährige aus Alberndorf in der Riedmark (Bezirk Urfahr-Umgebung) wurde beim Bahnhofsgebäude von einem Unbekannten bedrängt. Der Täter forderte den Burschen auf mit ihm mit zu kommen, sollte er das nicht tun oder die Polizei rufen, gäbe es Konsequenzen.

Der Unbekannte sagte, er habe ein Messer bei sich. Im Zuge der Drohungen schlug er dem 16-Jährigen zwei Mal ins Gesicht. Der Täter raubte dem Burschen die Geldbörse und lief anschließend in Richtung der Tiefgarage des Bahnhofs davon. Die Polizei ermittelt.

Zweiter Raub kurzer Zeit

Es ist der zweite Raub binnen zwei Wochen am Linzer Hauptbahnhof, beide Male wurde ziemlich brutal vorgegangen. Keine neuen Erkenntnisse gibt es weiterhin nachdem ein 26-Jähriger von zehn bis 15 Männern im Bahnhofsgebäude niedergeschlagen und ausgeraubt wurde.