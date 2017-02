Rainer Hable neuer Landessprecher der Neos

Die oberösterreichischen Neos haben sich am Samstag neu aufgestellt: Der Linzer Anwalt und Nationalratsabgeordnete Rainer Halbe wurde zum neuen Landessprecher gewählt. Er setzt sich mit einer knappen Mehrheit durch.

Die Neos in Oberösterreich haben am Samstag bei einer Landesmitgliederversammlung einen neuen Parteivorstand gewählt.

ORF

Neuer Landessprecher wurde der Linzer Anwalt und Nationalratsabegordnete Rainer Hable. Hable arbeitete zwei Jahre lang für die Pinken im Hypo-Ausschuss. Er setzte sich denkbar knapp - mit einer Stimme - gegen die Unternehmerin Karin Brandner aus Freistadt durch.

APA/Harald Dostal

Die bisherige Landessprecherin Judith Raab kandidierte nicht mehr für diese Funktion, sie wechselt in den Bundesvorstand und machte den Führungsplatz frei. Knapp drei Jahre führte Raab, die von der ÖVP zu den Pinken gewechselt ist, die Neos in Oberösterreich an. Mit ihr an der Spitze verpasste die Partei 2015 den Einzug in den Landtag knapp.