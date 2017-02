Demonstration gegen Burschenbundball

Am Samstagabend findet in Linz der Burschenbundball statt. Das Bündnis „Linz gegen rechts“ demonstrierte ab 16.15 Uhr in der Innenstadt. Die Polizei spricht von etwa 300 bis 350 Demonstrationsteilnehmern.

Mit etwa 1.000 Demonstranten, die vom Volksgarten beim Musiktheater in die Linzer Innenstadt ziehen, rechnete die Polizei im Vorfeld. Rund um das Palais Kaufmännischer Verein gibt es ein von der Polizei verhängtes Platzverbot.

LPD Oberösterreich

Bereits am Freitag wurden - wie berichtet - Außenwände des Palais beschmiert, die Polizei ermittelt in diesen Fällen noch, mittlerweile wurde die Besprühungen übermalt. Samstagfrüh entdeckte die Polizei dann weitere Beschmierungen bei dem Landesdienstleistungszentrum in Linz.

ORF

Die Demonstration sorgt auch für Behinderungen im Linzer Straßenbahnnetz.

