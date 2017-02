Grüne präsentieren Arbeitsprogramm für 2017

In Linz haben die Grünen in Oberösterreich ihr Arbeitsprogramm für das Jahr 2017 präsentiert. Sie wollen unter anderem die Rahmenbedingungen für Jungfamilien verbessern, daneben sehen sich die Grünen als wichtige Kontrollpartei.

Die Landessprecherin der Grünen Maria Buchmayr hob in ihrer Präsentation am Freitag die Diskussion über die derzeit heftig diskutierte Rolle der Gemeindeaufsicht hervor. Hier würden die Grünen Oberösterreichs in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, um alle offenen Fragen klären zu können: „Wir werden neben den strafrechtlichen Ermittlungen, die bereits laufen, als Grüne im Landtag federführend mitwirken, eine klare, lückenlose Aufklärung voranzutreiben.“

Schulen sanieren

Weiterer Punkt des Arbeitsprogramms ist die Bildung. Hier wollen die Grünen das Sanierungsprogramm der Schulen beschleunigen. Immerhin sei es ein Faktum, dass jede dritte von mehr als 900 Pflichtschulen in Oberösterreich dringend saniert werden müsse, zeigt sich Buchmayr überzeugt.

Kinderbetreuungsangebot ausbauen

Ein weiterer Schwerpunkt gilt den Familien. Oberösterreich Grüne wollen hier die Rahmenbedingungen für Jungfamilien verbessern und das Kinderbetreuungsangebot ausbauen, so Buchmayr, die sich durch den Wahlerfolg von Alexander van der Bellen Rückenwind für Ihre Partei, die ein Gegengewicht zu Schwarz Blau sein soll, erhofft.