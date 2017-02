Noroviren in Welser Altersheim – 40 Erkrankte

Mehr als 40 Bewohner eines Altenheims in Wels sind an Noroviren erkrankt. Momentan zeige niemand Symptome der Brech-Durchfall-Erkrankung, die strengen Hygienevorschriften blieben aber weiterhin aufrecht, hieß es.

Bereits zum zweiten Mal sind in dem Seniorenheim im Stadtteil Neustadt Bewohner an den so genannten Noroviren erkrankt. Anfang Jänner hätten etwa 40 Senioren Symptome gezeigt, die Krankheit sei dann aber völlig abgeklungen, sagt die zuständige Stadträtin Margarete Josseck-Herdt (FPÖ).

Zweiter Virenstamm

In den vergangenen eineinhalb Wochen sind aber vier weitere Bewohner erkrankt, allerdings dürfte es sich dabei um einen anderen Virenstamm handeln, der - so vermutet die Stadträtin - nach dem Krankenhausbesuch eines Bewohners in das Seniorenheim eingeschleppt wurde.

Todesfälle aufgrund der Noroviren habe es nicht gegeben, sagt Stadträtin Josseck-Herdt: Seit drei Tagen sei man symptomfrei „und wir sind guten Mutes, dass jetzt alles erledigt ist“. Zur Vorsicht würden sämtliche Hygienemaßnahmen noch fortgeführt. Dazu gehört unter anderem, dass Besucher als mögliche Überträger der Viren ihre Hände desinfizieren müssen. Der Verdacht, auch in dem Haus Vogelweide-Laahen kursieren Norovieren haben sich nicht bestätigt.