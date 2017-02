Afrika als Zukunftskontinent für Unternehmen

Afrika hat für die oberösterreichische Wirtschaft lange keine Rolle gespielt, doch das hat sich geändert. Ob in Nigeria, Kenia oder Südafrika - dutzende heimische Firmen verdienen dort schon gutes Geld.

Afrika gilt als Zukunftskontinent, als die am schnellsten wachsende Region der Welt. Das haben am Freitag auch erfolgreiche Exporteure und Afrika-Kenner beim Afrika-Tag der Wirtschaftskammer bestätigt.

Afrika als „Labor der Zukunft“

„Die afrikanischen Länder sind wirtschaftlich gesehen ein Labor der Zukunft. Der große Unterschied zu früher: Afrika hat den Anschluss an die Weltwirtschaft gefunden – ich denke, das wird sich fortsetzen“, sagt der Afrika-Experte Hans Stoisser.

Katrin Windisch

In den Augen vieler stehe der Kontinent aber noch immer für Armut und Hunger. Beim Afrika-Tag in der Wirtschaftskammer in Linz räumten Experten mit Klischees auf und sie loteten die Chancen für heimische Unternehmen aus.

Wirtschaftliches Potenzial

Afrika spielte für die oberösterreichische Wirtschaft lange keine Rolle, doch das scheint sich jetzt zu ändern. Die Wirtschaftskammer will eine Brücke schlagen. „Dort entsteht eine Dynamik, die wir im EU-Binnenmarkt nicht mehr haben. Das bietet enormes Potential“, sagte Angelika Sery-Froschauer, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer OÖ.

ORF

16 Länder, die südlich der Sahara liegen, weisen seit zehn Jahren ein Wirtschaftswachstum von durchschnittlich über fünf Prozent auf. Werte, von denen der Rest der Welt nicht einmal mehr zu träumen wagt. Südafrika - die größte Volkswirtschaft Afrikas - ist Österreichs wichtigster Handelspartner auf dem Kontinent.

Afrika wird jünger, städtischer und selbstbewusster. In den vergangenen Jahren ist eine konsumkräftige Mittelklasse entstanden, die mindestens so groß ist wie Indiens aufstrebende Mittelschicht.