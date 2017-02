Bauer in Molln von Baum erschlagen

In Molln (Bezirk Kirchdorf an der Krems) hat sich am Donnerstagvormittag ein tödlicher Forstunfall ereignet. Ein 47-jähriger Bauer soll beim Holzfällen tödlich verunglückt sein.

Auf seinem eigenen Grund ist der 47-jährige Landwirt bei Forstarbeiten ums Leben gekommen. Er hatte einen Baum umgeschnitten und soll von diesem erschlagen worden sein.

Alarmierte die Feuerwehr

Der Mann schaffte es nach dem Unfall noch, selbst die Feuerwehr anzurufen, dann verlor er aber das Bewusstsein.

laumat.at

Tödliche Verletzungen

Der Unfallort war schwer zugänglich, deshalb wurden der Notarzt und das Rote Kreuz bei der Versorgung des Verletzten von der Feuerwehr und der Bergrettung unterstützt. Die Einsatzkräfte kämpfen an Ort und Stelle um sein Leben, doch der Mann erlag seinen schweren Verletzungen.