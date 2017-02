Wieder Stress durch Eisregen

Der Donnerstag hat in Oberösterreich erneut, vor allem im Mühlviertel, mit Glatteis begonnen. In zahlreichen Regionen sind die Fahrbahnen spiegelglatt, es sind bereits mehrere Unfälle passiert. Feuerwehr und Polizei stehen erneut im Intensiv-Einsatz.

Besonders in den Bezirken Urfahr-Umgebung und Freistadt meldeten Einsatzkräfte und Autolenker Donnerstagfrüh Glatteis auf den Straßen. Aber auch im Raum Gmunden war es teilweise spiegelglatt. Die Feuerwehren rückten gegen 4.00 Uhr zu den ersten Unfällen aus.

APA/Barbara Gindl

In Linz waren Streudienste ebenfalls bereits seit Mitternacht auf den Straßen und Gehwegen im Einsatz.

Über 4.000 Tonnen Salz an einem Tag verteilt

4.100 Tonnen Streusalz wurden am Dienstag in Oberösterreich verteilt. Ein Rekord ausgelöst durch den starken Eisregen. Der bisherige Höchststand beim Streusalzverbrauch stammt aus der Saison vor sieben Jahren und war mit 2.700 Tonnen deutlich niedriger. Laut Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) war der Grund für den außergewöhnlich hohen Salzverbrauch die lange Dauer des Eisregens, der 24 Stunden anhielt.

Streudienste fuhren einmal um die Welt

42.000 Kilometer haben die Einsatzfahrzeuge der Winterdienste vorgestern zurückgelegt. Das entspricht in etwa der Strecke rund um die Erde entlang des Äquators. Und auch die Einsatzstunden sind mit 4.800 enorm - geleistet von den 550 Winterdienst-Mitarbeitern der oberösterreichischen Straßenmeistereien gemeinsam mit den Mitarbeitern der externen Dienstleister.

Aber auch die Feuerwehren waren fleißig: Sie meldeten in den zwei Tagen mit Eisregen und Glatteis 187 Einsätze mit 2.700 Feuerwehrleuten im gesamten Bundesland. Das sind mehr als drei Mal so viele wie an normalen Tagen. Nur bei Unwetterereignissen wie Sturm oder Hochwasser gebe es noch mehr zu tun.