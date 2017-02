Überfall auf Linzer Juwelier

In Linz-Urfahr ist kurz vor Geschäftsschluss ein Juwelier überfallen worden. Der unbekannte Täter schlug den Mann zusammen und flüchtete mit Schmuck in unbekannter Höhe. Die Fahndung nach dem Unbekannten lief am Abend noch.

Der Besitzer des Geschäftes war gegen 18.00 Uhr alleine im Geschäft, als der unbekannte in den Verkaufsraum kam. Der Täter schlug laut Polizei von hinten auf den Mann ein - und ließ er sich von dem Verletzten Schmuck aus dem Safe aushändigen und flüchtete.

Juwelier erlitt Verletzungen und schweren Schock

Gefahndet wird nach einem schlanken und 185 Zentimeter groß Mann, der Deutsch mit ausländischem Akzent spricht. Eine genaue Beschreibung des Täters konnte der verletzte Juwelier nicht angeben, wegen des großen Schocks waren ihm auch keine Angaben zur Beute möglich. Die Linzer Polizei leitete dennoch eine Fahndung ein, die vorerst kein Ergebnis brachte. Der Juwelier musste ins Spital eingeliefert werden.