Fußgängerin nach Unfall mit Pkw gestorben

Ein Autolenker hatte laut Polizei nach einem Sekundenschlaf die 74-jährige Fußgängerin so heftig angefahren, dass sie zehn Meter durch die Luft geschleudert wurde. Die Frau starb Stunden später an ihren Verletzungen, so die Polizei.

Nach den Ermittlungen der Polizei muss der 25-jährige aus dem Bezirk Wels-Land am Mittwochvormittag kurz eingenickt sein. Dabei kam er mit seinem Wagen von der Salzburger Straße ab. Der Pkw rutschte bei den winterlichen Fahrverhältnissen auf den angrenzenden Gehweg und erfasste dort eine 74-jährige Fußgängerin aus Wels.

Frau erlitt schwere Verletzungen

Die Frau wurde zehn Meter durch die Luft geschleudert. Die Rettung brachte das Unfallopfer ins Klinikum Wels, die Verletzungen waren aber zu schwer. Die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen.