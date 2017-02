AMS für 2017 optimistisch

Durchaus optimistisch blickt das Arbeitsmarktservice (AMS) OÖ in das gerade begonnene Jahr. Zwar bleibt die Arbeitslosenquote im Jänner bei 7,9 Prozent gleich hoch wie im Jänner des Vorjahres, aber es haben laut AMS mehr Menschen einen Job.

627.000 Menschen waren im heurigen Jänner in Beschäftigung, ein Plus von knapp zwei Prozent. Während die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Jänner 2015 im Jänner 2016 bei den Jungen, den unter 25-Jährigen, deutlich zurückgegangen ist, ist sie im fast selben Ausmaß bei den über 50-Jährigen und den Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen gestiegen.

Mehr offene Stellen und mehr Lehrstellen

Es gebe um zehn Prozent mehr Lehrstellensuchende, aber auch um über ein Viertel mehr offene Stellen und auch mehr Lehrstellen, so Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer am Montag in einer Medienaussendung. „Das Jahr 2017 startet zwar mit einem witterungsbedingten leichten Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen das Beschäftigungswachstum ist weiterhin ungebrochen hoch, die Arbeitslosenquote konstant; wir sehen dem heurigen Jahr optimistisch entgegen“, so Straßer.

Pakete für Ältere gefordert

Vorsichtig optimistisch bewertet auch SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer die neuen Arbeitsmarktzahlen für den Jänner, Sorgen machen ihr aber die Anstiege bei den älteren Arbeitslosen. Im neu geschnürten Regierungspaket auf Bundesebene sieht Gerstorfer aber viele Ansatzpunkte, wieder mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen. Die Grüne Arbeitsmarksprecherin Ulrike Schwarz hält den Anstieg bei den älteren Arbeitslosen ebenfalls für alarmierend und fordert ein Paket mit Gegenmaßnahmen, vor allem Weiterbildungsmöglichkeiten.

Link: