Erneut Pkw in Fluss versunken

Ein 32-jähriger Mann ist Mittwochfrüh mit seinem Pkw auf den zugefrorenen Krems-Fluss hinausgeschlittert und eingebrochen. Erst am Dienstag hatte es einen ähnlichen Vorfall in Hörsching gegeben.

Der 32-jährige Ansfeldener war gegen 6.30 Uhr auf der Weißenberger Landesstraße am Ufer der Krems entlang gefahren. Nach eigenen Angaben war der Mann etwa 50 bis 60 km/h schnell, als er auf glatter Fahrbahn die Herrschaft über sein Auto verlor. Der Wagen schlitterte über die Uferböschung hinaus auf die zugefrorene Eisdecke der Krems.

Rechtzeitig aus Wagen gesprungen

Geistesgegenwärtig sprang der Lenker aus dem Wagen und rettete sich ans Ufer. Nur wenige Augenblicke später brach das Eis, und der Pkw versank im kalten Wasser der Krems. Der Mann überstand den Vorfall unverletzt. Sein Auto musste von Feuerwehrtauchern geborgen werden. Am Wagen entstand Totalschaden.

Frau mit Auto in Bach versunken

Erst Dienstagfrüh war in Hörsching (Bezirk Linz-Land) ein Auto in einem Bach versunken. Die Lenkerin konnte sich unterkühlt, aber unverletzt retten, das Fahrzeug musste in einer aufwendigen Aktion geborgen werden - mehr dazu in Zahlreiche Unfälle durch Eisregen (ooe.ORF.at).