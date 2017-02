62 Geisterfahrerwarnungen im Vorjahr

Deutlich häufiger hat im Vorjahr die Verkehrsredaktion von Radio OÖ vor Geisterfahrern warnen müssen. Insgesamt 62 Warnungen bedeuten rund ein Drittel mehr als noch im Jahr davor.

Laut der Radio-Oberösterreich-Verkehrsredaktion hat es vor allem im Seengebiet und im Raum Wels mehr Geisterfahrten gegeben. Gefährlichstes Autobahnstück in Oberösterreich war die Westautobahn (A1) im Seengebiet zwischen Mondsee und Vorchdorf mit 13 Warnungen.

Zehn Geisterfahrer auf der Innkreisautobahn

Bei Mondsee stoppte etwa im vergangenen Oktober ein mutiger Autofahrer einen Geisterfahrer. Zehnmal musste die Radio-Oberösterreich-Verkehrsredaktion Autofahrer vor einem Geisterfahrer auf der Innkreisautobahn (A8) im Raum Wels warnen, etwa im Abschnitt zwischen dem Voralpenkreuz und Haag am Hausruck. Dort verirrte sich Anfang Mai eine 82-Jährige und fuhr elf Kilometer auf der falschen Richtungsfahrbahn, ehe sie von der Polizei angehalten wurde.

Deutlich weniger Warnungen auf der A7

Deutlich zurückgegangen sind Geisterfahrten hingegen auf der Mühlkreisautobahn (A7) in Linz. Es gab eine Warnung, 2015 war die A7 noch die gefährlichste Autobahn in ganz Österreich. Trotzdem gab es vergangenes Jahr in Oberösterreich mit 62 Warnungen einen Anstieg - gleich um rund ein Drittel gegenüber dem Jahr davor. Die Ursachen liegen bei den Fahrern, so ASFINAG-Verkehrssicherheitsexperte Bernhard Lautner: „Das sind Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstige Beeinträchtigungen.“

Der Autobahnbetreiber will sich dennoch wichtige Stellen regelmäßig anschauen, so Lautner: „Dass die Auffahrten klar, verständlich und eindeutig sind. Außerdem sollen Beschilderungen und Markierungen erneuert werden.“

Mehr als 360-mal Geisterfahreralarm in Österreich

In ganz Österreich gab es vergangenes Jahr über 360-mal Geisterfahreralarm, zwei Menschen wurden bei Unfällen getötet. Die Radio-Oberösterreich-Verkehrsredaktion warnt bei Geisterfahrern sofort auf Radio Oberösterreich, die Polizei fährt die betroffene Strecke danach ab, um den Falschfahrer zu stoppen.