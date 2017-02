Jacke verriet Bankräuber in Linz

Nach einem Banküberfall am Dienstag in Linz hat die Polizei den Täter binnen einer halben Stunde gefasst. Der 21-jährige Linzer, der die Sparkasse in der Wiener Straße ausgeraubt hatte, war anhand seiner markanten Winterjacke schnell identifiziert.

Es war gegen 16.30 Uhr, als der junge Räuber die Sparkassenfiliale betrat. Er bedrohte das Personal mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Die Beute stopfte der Täter in eine rote Sporttasche, dann flüchtete er zu Fuß. Unterwegs warf er seine Beute, die Waffe und weitere verräterische Gegenstände in ein Versteck.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Zwei Straßen weiter festgenommen

Doch seine Winterjacke mit Pelzkragen behielt der junge Räuber an. Und genau an dieses Kleidungsstück konnten sich die Zeugen auch erinnern. So dauerte es keine halbe Stunde, bis der Täter zwei Straßen weiter festgenommen werden konnte. Auch Beute und Tatwaffe wurden sichergestellt. Der Bankräuber wurde ins Linzer Polizeigefängnis eingeliefert.