84-Jähriger in Gebirgsbach gestürzt

Ein 84-Jähriger ist bei einer Wanderung am Montag in seinem Heimatort Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) in einen Gebirgsbach gestürzt. Er wurde erst nach Stunden aus dem eiskalten Wasser geborgen und unterkühlt in ein Spital eingeliefert.

Der Pensionist unternahm gut ausgerüstet mit winterlicher Wanderkleidung, Bergschuhen und Skistöcken gegen 13.30 Uhr auf einem Wanderweg einen Nachmittagsspaziergang. Dabei verfehlte er aber eine Wegabzweigung und geriet in steiles unwegsames Gelände. In einer Bachrinne stürzte er über zwei Wasserfälle ab und landete in einem Wasserloch. Aus diesem konnte er sich nicht befreien.

Erst kurz vor 21.00 Uhr gefunden

Schon bald wurde er vermisst. Die Einsatzkräfte fanden ihn gegen 20.45 Uhr. Bis dahin musste er bis zur Hüfte im Wasser liegend ausharren. Der stark unterkühlte Mann wurde nach einer ersten Versorgung am Unfallort in einer Trage zu einer geräumten Straße und von dort mit einem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus in Kirchdorf gebracht.