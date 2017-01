Goldenes Verdienstzeichen für Philip Glass

Zum 80. Geburtstag von Philip Glass am Dienstag wird das Bruckner Orchester Glass’ elfte Symphonie in der Carnegie Hall in New York der Weltöffentlichkeit vorstellen. Montagabend erhielt Glass das goldene Verdienstzeichen des Landes OÖ.

Parallel dazu ist auch Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) diese Woche mit einer Wirtschaftsdelegation und Vertretern der Kreativ- und Gesundheitsbranche in New York (USA) unterwegs. Montagabend überreichte er im Österreichischen Kulturforum das goldene Verdienstzeichen des Landes OÖ an Philip Glass. Pühringer betonte in seiner Laudatio, dass das „Kulturland OÖ stolz darauf sei, im Kosmos von Philip Glass eine wichtige Rolle spielen zu dürfen“.

Land OÖ/Stinglmayr

Treffen mit Nobelpreisträger Eric Kanel

Pühringer traf in New York auch den gebürtigen Österreicher und Nobelpreisträger Eric Kanel. Der Universitätsprofessor für Neurowissenschaften und Vertreter der Columbia University stellten bei einem Arbeitsgespräch die ersten Weichen für eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Kepler-Uniklinikum Linz.

Land OÖ/Stinglmayr

Die Columbia University zählt zu den zehn besten Hochschulen weltweit. Bei einer Führung durch den architektonisch herausragenden Neubau wurde auch über einen Studentenaustausch nachgedacht.