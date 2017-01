Prozess nach brutalem Überfall

Am Landesgericht Linz müssen sich am Dienstag drei Männer und eine junge Frau verantworten, die im Vorjahr einen Mann brutal überfallen haben sollen. In der Wohnung ihres Opfers hatten sie Rauschgift und Bargeld erwartet.

Der Vorfall ereignete sich laut Anklage Mitte April des Vorjahres. Ein am Dienstag angeklagter 30-jähriger Mann soll die 20-Jährige angerufen und gebeten haben, das spätere Opfer anzurufen und es aus seiner Wohnung zu locken. In der Wohnung vermuteten die Angeklagten eine große Menge Bargeld und kiloweise Drogen.

Opfer mit Schlägen und Fußtritten malträtiert

Die junge Frau lud das spätere Opfer auf einen Kaffee ein. Als dieses die Wohnung Richtung Treffpunkt verlassen wollte, standen schon drei junge Männer vor der Tür - 23 und 33 Jahre alt und ein weiterer, bislang noch Unbekannter. Sie drängten ihr Opfer zurück in dessen Wohnung, hielten ihm den Mund zu, malträtierten den Mann mit Schlägen und Fußtritten, fesselten ihn mit einem Verlängerungskabel und hielten ihm den Lauf einer Pistole in den Nacken, wie es in der Anklage heißt.

Bis zu 15 Jahre Haft drohen

Dann durchsuchten sie die Wohnung, stahlen Geld, Handy und Notebook ihres Opfers. Die vier Angeklagten müssen sich am Dienstag unter anderem wegen schweren Raubes und Körperverletzung verantworten. Ihnen drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Link: