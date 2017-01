Immer mehr Donaukreuzfahrtschiffe halten in OÖ

1.700 Donaukreuzfahrtschiffe haben in der vergangenen Saison in Oberösterreich Halt gemacht. So viele wie nie zuvor, so die Touristiker des Landes am Montag. Und immer öfter profitierten auch Gemeinden von den Schiffsreisenden.

175 Kreuzfahrtschiffe befahren derzeit den österreichischen Teil der Donau. Fast 1.700-mal haben die Kreuzfahrtschiffe auch an Oberösterreichs Anlegestellen Halt gemacht. So kamen 400.000 Touristen aus Österreich, Deutschland, Amerika, Australien und dem arabischen Raum nach Oberösterreich, so Petra Riffert von der Donau Werbegemeinschaft. Am Anfang legten 47 Kabinenschiffe pro Jahr an, erzählte Riffert bei der Pressekonferenz in Linz.

„Angebot nicht auf Linz beschränkt“

Das Angebot für die Gäste soll sich daher nicht nur auf die Orte Linz oder Engelhartszell beschränken, wo ein Großteil der Schiffe hält. Sehenswürdigkeiten wie das Stift Sankt Florian bieten sich als mindestens ebenso attraktive Alternative wie das oft überbuchte Stift Melk an - das soll verstärkt genutzt werden, so Friedrich Berndorfer, Vorsitzender der Werbegemeinschaft.

Positiv: Direkte Zusammenarbeit mit Reedereien

Es zeigte sich, dass in der direkten Zusammenarbeit mit den Reedereien die Landprogramme besser vermarktet werden können als im Vergleich zu früher, wo das „oft Agenturen gemacht haben, die überwiegend in Wien angesiedelt waren“. So würden jetzt auch andere Orte entlang der Donau als An- und Abfahrtsstelle interessanter. Das bringe zusätzliche Wertschöpfung durch die Passagiere, die dann durch die Stadt oder die Gemeinde bummeln, so die Touristiker - eine Studie dazu sei in Arbeit.