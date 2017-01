25-Jahr-Jubiläum für KEPLER-KONSort

Vor 25 Jahren hat der Linzer Bariton Andreas Lebeda das Vokalensemble „KEPLER-KONSort“ gegründet, das anfangs den Schwerpunkt auf Barockmusik legte. Am Mittwoch feiert man das Jubiläum mit einem Konzert im Schloss Steyregg.

Das Schloss Steyregg ist einer jener Orte in Oberösterreich, die mit dem Komponisten Franz Schubert verbunden sind. Hier führte Schubert im Mai 1825 einige neue Lieder auf, darunter das berühmte „Ave Maria“. Das mehr als 30-köpfige KEPLER-KONSort erinnert bei seinem Festkonzert im Schloss Steyregg am Mittwoch mit einer „Schubertiade“ an dieses Ereignis.

Mit expliziten Barockschwerpunkt begonnen

Gegründet wurde dieses Vokalensemble im Jahr 1993 von Andreas Lebeda. Der Bariton ist neben seiner Tätigkeit als Solist und Pädagoge an der Bruckner Universität auch für die Konzertreihe „vokal.isen“ des Landes OÖ verantwortlich. Das KEPLER-KONSort tritt hier oft mit selten zu hörender Musik für kleinere Vokalensembles auf.

Um diese Art von Vokalmusik auch vor dem Hintergrund der historischen Aufführungspraxis zu pflegen, gründete Lebeda vor 25 Jahren diesen Chor: „Ich glaube, damals waren wir wirklich die Ersten oder Einzigen, die mit einem expliziten Barockschwerpunkt begonnen haben“, so Lebeda.

Auch Auftritte auf Opernbühnen

Inzwischen reicht das Repertoire des KEPLER-KONSort bis zur Gegenwart und schließt auch Auftritte auf Opernbühnen wie im Linzer Musiktheater mit ein.