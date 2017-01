Hundetransport mit 39 Welpen gestoppt

Immer wieder fliegen an der deutschen Grenze bei Passau illegale oder mangelhafte Hundetransporte auf. Am Wochenende stoppten deutsche Polizisten einen slowakischen Transporter, in dem sich 39 Hunde befanden.

Der Fahrer soll die Hunde teilweise in zu kleinen Tierboxen transportiert haben, zudem gab es Fehler in den erforderlichen Dokumenten.

Geldstrafe für Fahrer

Die Abnehmer bekamen die Hunde dennoch, der Fahrer musste eine Geldstrafe zahlen. Er hatte die Hunde zuvor durch Oberösterreich befördert.