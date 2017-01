AMS: Rohrbach hat niedrigste Arbeitslosigkeit

Beim Arbeitsmarktservice hat man die Arbeitsmarktdaten aller Bezirke Österreichs verglichen. Rohrbach zeigt dabei die niedrigste Arbeitslosenquote. In Wien dagegen ist die Arbeitslosenquote viermal so hoch wie in Rohrbach.

Der Bezirk Rohrbach ist österreichweit der Bezirk mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote lag dort im Vorjahr bei 3,4 Prozent und ist damit gegenüber dem Jahr 2015 um 0,2 Prozentpunkte gesunken. In Oberösterreich können sich aber auch die Bezirke Eferding mit 3,7 und Freistadt mit 4,6 Prozent durchaus sehen lassen. Mit diesen Werten gehören die drei Bezirke auch bundesweit zu jenen, die dem AMS die wenigsten Probleme bereiten.

13,6 Prozent in Wien

Ganz anders ist dagegen die Lage in Wien - dort beträgt die Arbeitslosenquote 13,6 Prozent - also genau das Vierfache von Rohrbach. Besonders hohe Arbeitslosigkeit wird auch aus vier Kärntner Bezirken gemeldet, in Niederösterreich und der Steiermark lagen im, Vorjahr jeweils zwei Bezirke über der zehn Prozent-Grenze.

Linz hinter Salzburg, Bregenz und Innsbruck

Bei den Bezirken schlägt sich Oberösterreich also zum Teil ganz hervorragend, im Vergleich der Landeshauptstädte ist der Wert der Region Linz aber nicht unbedingt ein Ruhmesblatt. Bei 8,1 Prozent lag dort im Jahr 2016 die Arbeitslosenquote. Salzburg, Bregenz und Innsbruck konnten da mit Quoten unter 6,5 Prozent deutlich besser abschneiden.

