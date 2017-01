Ex küsste neuen Freund – 19-Jähriger rastete aus

In Linz war die Polizei bei Schlägereien gefordert. Die Auslöser dafür waren etwa eine geworfene Bierflasche und zu laute Musik. In einer Diskothek rastete ein 19-Jähriger aus, als seine Ex-Freundin einen anderen küsste, so die Polizei am Sonntag.

Ein Kuss war um 4.10 Uhr am Sonntag für einen jungen Diskobesucher zu viel. Als der 19-jährige Linzer sah wie seine Ex-Freundin ihren neuen Freund küsste gingen ihm die Sicherungen durch, so seine Schilderung gegenüber der Polizei. Der eifersüchtige junge Mann schlug den Neuen so heftig auf den Hinterkopf, dass dieser stürzte und vom Roten Kreuz versorgt werden musste.

Tiroler bei Prügelei verletzt

Zwei junge Männer aus Tirol werden ihren Ausflug ins Linzer Nachtleben wohl nicht so schnell vergessen. Auslöser war eine Bierflasche, die - als Wurfgeschoß umfunktioniert - die beiden fast getroffen hätte. Es kam zum Streit mit mehreren Personen, zwei aus der Gruppe schlugen einen 19-jährigen Tiroler zu Boden, dieser verletzte sich an der Hand. Bei den Angreifern soll es sich laut dem Opfer um ausländische Personen gehandelt haben, einer sei auffallend klein gewesen.

Und ein Nachbarschaftsstreit eskalierte als sich eine 44-jährige Frau gegen 0.30 Uhr über Lärm aus der Wohnung des Nachbarn ärgerte. Sie stellte ihn zur Rede und es kam zu einem heftigen Streit. Als die Frau mit ihrem 16-jährigen Sohn den Rückzug in die eigene Wohnung antrat, wurde sie von dem 37-jährigen Nachbarn attackiert. Jetzt muss der Mann mit Anzeigen wegen Verdachts der Körperverletzung und Hausfriedensbruch rechnen.