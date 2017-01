Suchaktion mit Happy End in Bad Goisern

Eine Suchaktion nach einer Vermissten in Bad Goisern hat sich am Freitag in Wohlgefallen aufgelöst. Ihr Mann hatte einen Rettungseinsatz ausgelöst, weil sie zu lange von einem Spaziergang nicht zurückkehrte. Die Frau allerdings war bei Freunden.

Die Landwirtin aus Bad Goisern ist beinahe täglich im Bereich des Predigtstuhles zu Fuß unterwegs. So auch am Freitagnachmittag. Gegen 15.00 Uhr sei sie in dunkler Kleidung und Wanderschuhen zu einem Spaziergang aufgebrochen und gewöhnlich würde sie bis spätestens 18.00 Uhr zur Stallarbeit wieder zurückkommen, sagte ihr Mann, der um 19.15 Uhr besorgt bei der Polizei anrief. Weil sie ihr Mobiltelefon daheim gelassen hatte, war sie auch nicht erreichbar.

Bergretter und Hubschrauber im Einsatz

Eine Suchaktion nach der Frau wurde eingeleitet und Bergretter begannen mit Tourenskiern und Skidoos rund um den Predigtstuhl zu suchen. Feuerwehrmänner suchten mit einer Wärmebildkamera rund um den Hof des Paares. Auch Nachfragen bei den Gasthöfen der Umgebung brachten kein Ergebnis. Ein Polizeihubschrauber stieg auf, um den Nahbereich abzufliegen und auch ein Suchhund wurde angefordert.

„Verplaudert und die Zeit übersehen“

Dieser Hund war dann indirekt erfolgreich, denn jene Streife, die mit dem Hund anrückte, traf die Gesuchte gegen 21.30 Uhr zufällig bei der Zufahrt zum Gasthaus Predigtstuhl auf der Straße an. Die Frau war gerade auf dem Heimweg von Bekannten, wo sie sich „verplaudert und die Zeit übersehen“ hatte. Die Suchaktion konnte abgebrochen werden.