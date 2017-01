Schulzukunft - mit Robotern lernen

Wie werden die Schulen künftig in Oberösterreich aussehen? Darum ging es bei einer Pressereise zu einer der weltweit größten Messe von elektronischen Unterrichtsmitteln, wo etwa Lernroboter gezeigt wurden.

Bildung ist auch ein Geschäft - und zwar ein milliardenschweres. Das zeigte sich deutlich auf der British Educational Training and Technology Show (BETT), der nach eigenen Angaben weltweit größten Messe dieser Art. Hunderte Austeller vom findigen Kleinunternehmen bis hin zu den großen Spielern der Informations-Technologie Branche sind vertreten.

ORF

Mit Bildern Roboter programmieren

Die Ideen reichen von Robotern, die spielerisch mit Hilfe von Bildsymbolen schon von sehr jungen Kindern programmiert werden können über Spiele, die Schüler zum Schreiben animieren sollen bis hin zu Lernprogrammen jeder Art. Und die spielen alle Stückerl. Denn sie sollen Schülern und Schülerinnen nicht nur beim Lernen helfen sondern analysieren auch das Verhalten der Schüler, zeigen Erfolge und Probleme und senden Berichte darüber an Eltern und Lehrer.

Computer flächendeckend im Unterricht Computer sollen in den nächsten Jahren flächendeckend im Unterricht Einzug halten. ORF-Redakteur Ronald Meyer war für OÖ heute mit in London.

Tatsache sei, dass damit Daten gesammelt werden, die höchst persönlich und damit sehr sensibel sind. Aber das digitale Klassenzimmer wird kommen, so Bildungsreferent LH-Stv. Thomas Stelzer (ÖVP), der die Pressereise des Landes führte. Neben vielen Vorteilen wie ein individuelleres Lernen, müsse aber die Datensicherheit gewährleistet werden. Überlegungen, wie damit umgegangen werden soll, werden unter anderem in der Education Group des Landes Oberösterreich erarbeitet.

Sicherer Datenpool hat Priorität

Für Geschäftsführer Peter Eiselmair hat der Datenschutz Priorität. Eine Möglichkeit, „dass die Daten im Lande bleiben“ sieht Eiselmair in einem eigenen Datenpool in einer Cloud. Ab kommendem Schuljahr fünf Klassen in unterschiedlichen Schulen in einem Pilotprojekt des Landes mit Tablets für den Unterricht ausgestattet. Die Erfahrungen sollen später bei einer breiteren Digitalisierung der Schulen angewandt werden.