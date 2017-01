Sobotka: „Koalition wird halten“

In Wien laufen die koalitionären Krisengespräche weiter, dennoch hat es sich Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Freitag nicht nehmen lassen, in Linz eine Polizeidienststelle zu eröffnen. Dabei betonte er, dass die große Koalition halten würde.

Wolfang Sobotka (ÖVP) machte bei der Eröffnung der neuen Polizeiinspektion gute Miene zum koalitionären Spiel und der Krisengesprächen. „Ich habe selbst am Donnerstag lange mit dem Koalitionspartner verhandelt und wir sind zu einem guten Ergebnis gekommen.“

„Sehe keinen Grund, warum es nicht halten sollte“

Zudem sehe Sobotka keinen Grund, warum die Koalition nicht halten sollte. „Die Leute erwarten, dass wir unsere Arbeit tun. Es ist vereinbart, dass die Ergebnisse die Chefverhandler präsentieren.“ Das seien der Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖV) und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und deren Teams.

ORF

Auch Sobokta werde weiterverhandeln. „Ich habe gerade mit Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil vereinbart, dass wir am Dienstag weiterverhandeln. Da gibt es einige Dinge, die nicht in einer Stunde zu erledigen sind, das muss man verstehen.“

50 Polizisten in neuer Inspektion

Beeindruckt zeigte sich der Innenminister von der neuen Polizeiinspektion in der Kaarstraße in Linz Urfahr. 50 Polizisten versehen hier seit ein paar Tagen ihren Dienst. Ihr Zuständigkeitsbereich umfasst einen Stadtteil mit einer Fläche von 14 Quadratkilometern und 33.000 Einwohnern. Schon bald wird die Linzer Polizei Verstärkung bekommen.