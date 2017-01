Probleme mit voestalpine-Prestigeobjekt

Beim Prestigeprojekt der voestalpine in Texas soll es durch Planungsfehler zu Kostenüberschreitungen von hunderten Millionen Euro gekommen sein. Das berichten die Oberösterreichischen Nachrichten (Freitagausgabe) unter Berufung auf Insider.

Ursprünglich waren die Kosten des Projektes in den USA mit 550 Millionen Euro veranschlagt worden, nun könnten die Gesamtkosten für das Eisenschwammwerk nach informellen Schätzungen auf 900 Millionen bis 1,2 Milliarden Euro steigen, so die OÖN.

Gründe für Kostenexplosion

Als Gründe für die Kostenexplosion werden die falsch eingeschätzten Verhältnisse in den USA, ein Bauboom in der Umgebung als Folge des voestalpine-Werkes, der wiederum die Preise für Rohmaterial und Mitarbeiter in die Höhe schnellen ließ und die Verzögerungen durch einen Jahrhundertregen mit Überschwemmungen in Corpus Christi genannt.

Sparen bei CO2-Zertifikaten

In der riesigen Anlage werden Eisenerzpellets in einem Reduktionsprozess mit Gas zu Eisenbriketts umgewandelt. Diese werden in den Hochöfen in Linz und Donawitz eingesetzt. Der Vorteil für die voestalpine ist, dass so bei der Produktion in Europa weniger CO2 anfällt. Das Unternehmen erspart sich so den Zukauf von immer teurer werdenden Zertifikaten. 60 Prozent der Briketts werden derzeit auch an andere Stahlerzeuger verkauft.

Laut OÖN seien vom Stahlkonzern inzwischen Kostensteigerungen eingeräumt, jedoch keine Details genannt worden. Eine Endabrechnung wurde für den April angekündigt.

