Anti-Terror-Einsätze: Unterstützung aus OÖ

Laut Landespolizeidirektor Andreas Pils ist Oberösterreich von den Anti-Terror-Einsätzen in Graz und Wien nicht direkt betroffen. Die „Kollegen aus den anderen Bundesländern werden aber am Rande unterstützt“.

Für die Bevölkerung bestehe kein Grund zur Sorge, sagte Pilsl Donnerstagfrüh im Interview mit dem ORF Oberösterreich. Man habe zwar Zellen unter Beobachtung, im aktuellen Fall bestehe aber kein Bezug zu Oberösterreich, so der Landespolizeidirektor.

Keine aktuelle Gefährdung

Obwohl keine aktuelle Gefährdung bestehe, sei es aber wichtig, die Polizisten „zu sensibilisieren und wieder einmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir auf die Eigensicherung und die Gebäudesicherung besonders Wert legen“, so Pilsl, der auch betont, dass im Bereich des Staatsschutzes sehr intensiv gearbeitet werde.

Einsätze in Wien und Graz

Donnerstagfrüh führte die Polizei in mehreren Bundesländern Anti-Terror-Einsätze durch. Vonseiten des Innenministeriums wurden dazu zunächst keine Informationen gegeben. „Ich bitte um Verständnis, dass wir bei laufenden Einsätzen keine weiteren Informationen geben können“, sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck.

Ein Anti-Terror-Einsatz läuft offenbar in Wien. Auch in Graz sind derzeit Polizei und Verfassungsschutz in einem Anti-Terror-Einsatz. Mehr dazu in Groß angelegter Anti-Terror-Einsatz in Graz