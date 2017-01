19-Jähriger wegen Betrugs vor Gericht

Ein 19-jähriger Linzer muss sich wegen einer Betrugsserie vor Gericht verantworten. Mit der immer gleichen Strategie soll er zahlreichen Firmen in Linz und Umgebung insgesamt 400.000 Euro aus der Tasche gezogen haben.

Trotz seines jungen Alters lebte der 19-Jährige im vergangenen Jahr auf großem Fuß. Luxusautos, Laptops, Handys und Reisen konnte sich der 19-Jährige leisten, ohne dafür einen Cent auszugeben.

Gefälschte Überweisungen

Der Angeklagte soll den Firmen gefälschte Bestätigungen von Überweisungen gezeigt und ein volles Bankkonto vorgegaukelt haben. Vor allem auf exklusivere Autos dürfte er es abgesehen haben. Vor einem Jahr soll er sich auch auf Gutscheine von Shopping Centern konzentriert haben. Dem 19-Jährigen wird auch vorgeworfen, mehrere Reisen nach Dubai und Berlin gebucht und unternommen zu haben, ohne sie jemals zu bezahlen.

Bis zu zehn Jahre Haft

Nicht immer ging seine Masche auf, oft blieb es beim Versuch. Als schließlich eine Firma erkannte, dass der junge Mann kein Geld am Konto hat, flog der Schwindel auf. Nun wird ihm vorgeworfen, einen Schaden in der Höhe von insgesamt 400.000 Euro angerichtet zu haben. Der 19-Jährige ist geständig und befindet sich in Haft. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis.