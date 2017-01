Tarifdschungel bei Bahn und Bus

Ein Ausflug mit den Kindern mit der Bahn kann einen lästigen Stau ersparen. Doch bei der Planung muss man sich erst im Tarifdschungel zurechtfinden. Das Land OÖ hat dazu Ermäßigungen präsentiert, die es mit der Familienkarte gibt.

Die oberösterreichische Familienkarte ist zwar gratis, aber bei Familien-Ausflügen mit Bahn oder Bus durchaus nicht umsonst, da lässt sich Geld sparen. Wären da nicht die vielen verschiedenen Tarifmodelle, die es für Eltern oder Großeltern oft sehr mühsam machen.

ÖBB, Westbahn und Verkehrsverbund

Die ÖBB, die private Westbahn oder auch der oberösterreichische Verkehrsverbund, zu dem etwa die Postbusse gehören, gewähren nämlich nicht gleich viel Rabatt, so Familienreferent Manfred Haimbuchner (FPÖ): „Wir bemühen uns, alle unter ein Dach zu bringen. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass bei unterschiedlichen Anbietern auch unterschiedliche Angebote zur Verfügung gestellt werden.“

Ermäßigungen nur innerhalb Oberösterreichs

So gibt es für Zugfahrten mit den ÖBB mit der Familienkarte nur mehr Ermäßigungen, wenn man innerhalb Oberösterreichs fährt. Familien, die in ein anderes Bundesland fahren, bekommen mit der Familienkarte keine Ermäßigung mehr, so Haimbuchner: „Leider sind die ÖBB 2014 ausgestiegen, jetzt gilt das Angebot nur mehr für Oberösterreich. Mit der Westbahn kann man Fahrten nach Salzburg und nach Wien zu ermäßigten Tarifen nutzen.“

Ticketkauf im Internet billiger

Genau genommen gibt es fünf Prozent Rabatt, aber nur, wenn das entsprechende Ticket im Internet gebucht wird. Im Zug gelte wieder ein anderer Preis, heißt es von der Westbahn. Wer mit seinen Kindern in Regionalzüge oder -busse wiederum einsteigt, bekommt hingegen fast 50 Prozent Rabatt - immer vorausgesetzt, die Kinder sind nicht älter als 15 Jahre alt.