70-Jährige überfallen und gefesselt

Eine 70-jährige Frau ist Mittwochfrüh in ihrem Haus in Wels überfallen, gefesselt und ausgeraubt worden. Die Frau hatte geschlafen, als die drei Maskierten in das Haus einstiegen.

Die Pensionistin wurde gegen 5.30 Uhr unsanft aus dem Schlaf gerissen. Drei maskierte Männer standen in ihrem Wohnzimmer und bedrohten sie mit einer Waffe. In Deutsch mit ausländischem Akzent fordern die Täter Bargeld und Wertsachen. Dann fesselten sie ihr Opfer mit Kabelbindern. Einer der Täter bewachte die Frau, während die beiden anderen das Haus durchsuchten.

Auffällig kleine Täter

Mit der Beute, Schmuck und Bargeld, flüchteten die Unbekannten von dem Haus im Welser Stadtteil Bernardin in einem grauen Auto, Marke „Toyota Land Cruiser“. Bisher ist von den Tätern nur bekannt, dass sie relativ klein sind - sie sollen zwischen 1,55 bis 1,65 Meter groß sein und vermutlich Messer bei sich haben.