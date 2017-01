Debatte um Internetzugang in Haft

Darf ein Häftling Internet bekommen? Diese Frage wird momentan europaweit diskutiert, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das einem Häftling in Litauen erlaubt hat. In OÖ hängt dies vom Gefängnis und vom Status des Häftlings ab.

Im Gefängnis Garsten (Bezirk Steyr-Land) haben derzeit 15 der knapp 400 Haftinsassen einen Zugang zum Internet, so die Recherchen vom ORF OÖ. Dieses Privileg gelte für die sogenannten Freigänger, die am Tag außerhalb des Gefängnisses arbeiten. Für die anderen sei die Gefahr zu groß in einer Zeit, wo Verbrecher und Terroristen weltweit über das Internet vernetzt sind, hieß es.

Litauen wegen Internetverbots verurteilt

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) verurteilte Litauen, weil einem Häftling dort der Internetzugang verweigert wurde. Mehr dazu auf Urteil: Internet unter bestimmten Umständen Grundrecht (news.ORF.at; 17.1.17).

Dieses Urteil sei nicht eins zu eins auf Österreich übertragbar, so die Linzer Rechtsprofessorin Katharina Pabel. Aber es gäbe auch in Österreich für Häftlinge ein Recht auf Information.

Vorbereitung auf Leben nach der Haft Für die Vorbereitung auf das Leben nach der Haft müsse der Häftling Zugang zu Informationsquellen haben, so Pabel im ORF-Interview.

Lernplattform in Suben

Einen eigenen Weg hat man in der Justizanstalt Suben (Bezirk Schärding) gewählt. Zwar gibt es keinen Internetzugang für Häftlinge, auch nicht für Freigänger, aber man verwendet eine Internet-Lernplattform, die die Häftlinge in ihrer Freizeit verwenden können.

Besonders für das Deutsch lernen sei die Plattform eine wichtige Unterstützung, damit die Häftlinge auch eine Therapie in Anspruch nehmen können. Immerhin kommen die Insassen in Suben aus 45 Nationen, so der Leiter der Justizanstalt Gerhard Katzlberger.

Das Internet unbeschränkt für alle Häftlinge freizugeben ist momentan aber in keinem oberösterreichischen Gefängnis ein Thema. Zu groß ist die Befürchtung, dass einige, die hinter Gittern sitzen, mit der unbegrenzten Freiheit des Internets nicht umgehen können.