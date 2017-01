Neujahrsempfang der ÖVP OÖ

Im Linzer Design Center hat die ÖVP OÖ mit laut Partei fast 1.400 Funktionären am Montagabend ihren Neujahrsempfang gefeiert. Inhaltlich ging es um die Anforderungen an eine moderne, bürgerlich-konservative Partei und das politische Arbeitsjahr 2017.

Links, rechts, Mitte - viele Wähler fühlen sich hin- und hergerissen und wissen letztlich selbst kaum noch, wo sie stehen. Die Volkspartei tue gut daran, den Wählern wieder deutlicher zu machen was die Mitte ausmache, sagte ÖVP-Landesparteichef Landeshauptmann Josef Pühringer im Vorfeld des Neujahrsempfangs im Linzer Design Center.

OÖVP/Wakolbinger

Josef Pürhinger: "... Radikale haben noch nie Probleme gelöst"

„Die ÖVP als Maß der Mitte“

Die Mitte als Platz der Vernunft müsse sichtbarer werden. Seine Partei stehe für das Maß der Mitte, so Pühringer. Auch wenn es zu Zeiten von wirtschaftlichen und sozialen Ängsten für die Menschen, immer für jene einfacher war, die nur einfache Antworten anzubieten hätten.

OÖVP/Wakolbinger

Landesgeschäftsführer Landtagsabgeordneter Wolfgang Hattmannsdorfer kündigte an: Der im Vorjahr eingeläutete Prozess „Volkspartei. Vordenken“ werde heuer abgeschlossen. Erklärtes Ziel sei es, die Positionierung der ÖVP als moderne, bürgerliche Volkspartei zu schärfen.

Wolfgang Hattmannsdorfer: "... eine Partei, die sich klar für den Leistungsgedanken ausspricht"

Bestseller-Autor Jan Fleischhauer

Über die Anforderungen an eine moderne, bürgerlich-konservative Partei sprach beim Neujahrsempfang auch der Gast des Abends: der deutsche Journalist und Bestseller-Autor Jan Fleischhauer. Er gab der Oberösterreichischen Volkspartei Hilfestellung bei der Suche nach der politischen Mitte. Für ihn bestimme das „Prinzip der Mäßigung“ die Mitte, eine „Tugend“, die in die Politik zurückzukehren habe, so Fleischhauer.