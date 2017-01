Polytec auf Erfolgskurs

Autozulieferer Polytec hat 2016 seinen Betriebsgewinn (EBIT) nach vorläufigen Zahlen um rund 40 Prozent auf 52 Mio. Euro gesteigert. Der Umsatz verbesserte sich um vier Prozent auf 650 Mio. Euro - das beste Betriebsergebnis, so Polytec am Montagabend.

Die Analysten der Baader Bank sprachen in einer ersten Reaktion auf die Zahlen von „exzellenten vorläufigen Jahresergebnissen“ für das Unternehmen mit Sitz in Hörsching (Bezirk Linz-Land), die klar über den Markterwartungen liegen. Das Plus von 52 Millionen Euro sei das beste Betriebsergebnis (EBIT) in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte, hieß es. Auch der Gewinn im vierten Quartal allein sei außergewöhnlich gut ausgefallen, während der Umsatzanstieg im Rahmen der Erwartungen lag.

20 Prozent mehr bei vorläufigem EBITDA

Im Zuge der Ergebnisse und eines Analystenwechsels wurde das Votum für die Polytec-Aktien auf „Buy“ angehoben, das Kursziel wurde ebenfalls auf 13,50 Euro erhöht. Das vorläufige EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) beläuft sich auf rund 80 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rund 20 Millionen Euro sowie einer EBITDA-Marge von rund zwölf Prozent. Die EBIT-Marge liegt bei etwa acht Prozent.

Endgültige Zahlen im April

Die Nettofinanzverbindlichkeiten seien im Geschäftsjahr 2016 durch die deutlich verbesserte Ertragssituation von 99 Millionen Euro per 31. Dezember 2015 auf rund 70 Millionen Euro per 31. Dezember 2016 gesenkt worden, hieß es in der Mitteilung. Das vorläufige Eigenkapital stieg im selben Zeitraum um rund 20 Millionen Euro auf rund 190 Millionen Euro. Das entspricht einer Eigenkapitalquote per 31. Dezember 2016 von rund 38 Prozent. Die endgültigen Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2016 will die Polytec Holding AG am 6. April 2017 veröffentlichen.