Katastrophenfonds nicht mehr für Wetterschäden

Kein Geld aus dem Katastrophenfonds gibt es in Zukunft mehr für Schäden in der Landwirtschaft durch Wetterextreme, so Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (ÖVP). Das Risiko von Ernteschäden übernehmen künftig Versicherungen.

Im April 2016 hat der Frost Tausende Obstbäume zur Hauptblüte erwischt. Die Folge waren massive Ernteausfälle und wie schon so oft in der Vergangenheit sprang der Katastrophenfonds ein. Ein Teil der Schäden wurde ersetzt. Ausgezahlt wurde das Geld allerdings erst im vergangenen Dezember, so Landwirtschaftskammerpräsident Franz Reisecker am Montag in einer Pressekonferenz.

„Schneller ohne Katastrophenfonds“

In Zukunft soll das schneller und ohne Katastrophenfonds gehen. „Für alles was versicherbar ist, wird bei einem Schadensfall der Katastrophenfonds nicht mehr geöffnet“, so Hiegelsberger im Gespräch mit ORF-Redakteur Thomas Psutka.

Hiegelsberger: „Landwirt hat jetzt einen Rechtsanspruch“

Abgewickelt werden die Versicherungen durch die Hagelversicherung. Pro Hektar kostet derzeit eine Versicherung gegen Hagel und Frost zwischen 26 und 52 Euro pro Jahr. Ergänzt um einen Schutz gegen Hochwasser-, Dürre- und Sturmschäden rechnet Kurt Weinberger, Chef der Hagelversicherung, mit einem Anstieg der Prämie auf 40 bis 80 Euro pro Hektar und Jahr.

Zuschüsse bei Prämien

Die Hälfte dieser Prämie werden künftig Land und Bund übernehmen. Der hohe Zuschuss dürfte laut Weinberger in maximal fünf Jahren eine Durchversicherung von 90 Prozent bringen. Die Zuschüsse der Versicherungsprämien schlagen sich heuer im Agrarbudget des Landes mit 400.000 Euro Mehrkosten zu Buche. Langfristig rechnet Hiegelsberger aber mit Einsparungen, weil der Katastrophenfonds entlastet wird.