Feinstaubwerte großflächig überschritten

In Linz und im gesamten Alpenvorland sind die Feinstaubgrenzwerte am vierten Tag in Folge überschritten worden. Das Land Oberösterreich geht davon aus, dass die Belastung auch weiterhin hoch bleibt.

Erst mit einer durchgreifenden Wetteränderung werde sich die Situation bessern. Das Land ersucht darum, nach Möglichkeit auf Autofahrten zu verzichten und stattdessen öffentliche Verkehrsmittel zu benützen.

Auf Kamin- und Kachelöfen verzichten

Auf Autobahnen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h empfohlen. Und Besitzer von Kamin- und Kachelöfen werden ersucht, diese nicht einzuheizen, sofern es eine andere Heizmöglichkeit gibt.

