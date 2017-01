Fünfjähriger Bub von Balkon gefallen

Ein fünfjähriger Bub ist in Traun von einem Balkon in die Tiefe gestürzt. Er hatte großes Glück, sagte die Polizei in Traun. Der Fünfjährige kam mit einer Platzwunde davon.

Die Mutter des 5-Jährigen ging kurz auf die Toilette. Diesen berüchtigten kleinen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte der Fünfjährige um auf den Balkon im ersten Stock des Einfamilienhauses zu gehen.

Von Geländer gesprungen

Dort kletterte er über das Geländer und sprang etwa fünf Meter in die Tiefe. Die Polizei Traun vermutet, dass der Bub absichtlich gesprungen war.

Als die 26-jährige Mutter von der Toilette zurückkam, fand sie den Buben mit einer Platzwunde am Kinn, ansonsten aber weitgehend unversehrt. Er konnte eigenständig wieder aufstehen. Der Bub wurde ins Kepler-Klinikum nach Linz gebracht.