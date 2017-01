Terrorverdächtige in OÖ unter Beobachtung

Nachdem in Wien ein 18-jähriger Terrorverdächtiger festgenommen wurde, betont auch die oberösterreichische Polizei, mögliche Radikale unter Beobachtung zu haben. Sie zu erfassen sei sehr schwierig, sagt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.

Nach dem Anschlag in Berlin habe es auch in Oberösterreich zwei Vorfälle gegeben, die beide „hohes Gewaltpotential“ gehabt hätten, bestätigt Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Die Männer befinden sich in Haft. Doch eine lückenlose Erfassung sei schwierig, so Pilsl.

ORF

Asylquartiere und deren Bewohner seien hinsichtlich Radikalisierungen gut unter Kontrolle: „Wir haben die Asylquartiere hinsichtlich Radikalisierungstendenzen befragt und untersucht.“ Trotzdem gebe es eine Vielzahl von Menschen, die still im Verborgenen für sich selbst radikalisieren. Die Polizei stehe vor der Herausforderung, auch diese zu erfassen.

„Foreign Fighters“ lokalisiert

Der 18-jährige verhaftete Terrorverdächtige in Wien wird von den Behörden als so genannter „foreign fighter“ bezeichnet, übersetzt „fremder Kämpfer“. Mehr dazu in: Innenminister: Anschlag in Wien verhindert (wien.orf.at)

Diese Gruppe an Personen wird von den Behörden überwacht, 290 gibt es insgesamt in Österreich, neun davon in Oberösterreich. „Diese Gruppe wurde von uns bereits lokalisiert und steht unter Beobachtung“, sagte Pilsl im ORF Oberösterreich Interview. Er forderte einmal mehr weitere Überwachungsmöglichkeiten für die Polizei fordert.

Links: