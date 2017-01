Diskussion über Einkommen ohne Arbeit für alle

Ob das bedingungslose Grundeinkommen eine naive Träumerei vom Paradies auf Erden oder doch eine soziale und wirtschaftliche Notwendigkeit wird, ist auf Einladung der Grünen Wirtschaft im Linzer Kepler Salon diskutiert worden.

In Finnland wurde zum Jahreswechsel ein Probelauf für das bedingungslose Grundeinkommen gestartet. 2.000 zufällig ausgewählte Arbeitslose werden dort zwei Jahre lang ein bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. Dann soll entschieden werden, ob aus dem Probelauf Normalität wird. In der Schweiz sprachen sich bei einer Volksabstimmung im vergangenen Sommer mehr als 76 Prozent dagegen aus.

Freiheit ohne Existenzangst

Einer der Initiatoren dieser Volksabstimmung, Enno Schmidt, ist überzeugt davon, dass das bedingungslose Grundeinkommen den Menschen die Freiheit geben würde, ohne Existenzangst entscheiden zu können, was sie gerne arbeiten möchten. Egal ob in einem normalen Beruf, um zusätzliches Geld zu verdienen oder in der Erziehung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen.

Diese Freiheit könnte auch helfen, gesellschaftliche Probleme zu lösen, ist Schmidt überzeugt: „Es brennt in der Umwelt, im Sozialen, in der Bildung und beim Überdenken vieler politischer Formen – dafür sollte die Aufmerksamkeit da sein.“

Freiwillige bringen bessere Leistungen

Diese Überlegungen teilt auch die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth. Der Punkt sei, dass Menschen, die sich für eine für sie sehr wichtige Sache entschieden hätten und daher mit Freude und freiwillig Arbeiten gehen, deutlich bessere Leistungen erbringen würden, meint die Unternehmerin.

Wer soll das bezahlen?

Vom Konzept bis zu Umsetzung seien allerdings noch viele Fragen offen, meint der Klubobmann der Grünen in Oberösterreichs Landtag, Gottfried Hirz. So zum Beispiel, welche Sozialleistungen bei einem Grundeinkommen wegfallen würden oder ob dann für Schulen und Bildung gezahlt werden müsste. Weiters sei auch noch die Frage der Finanzierung offen. Solange diese Fragen offen sind, könne man nicht für eine bedingungsloses Grundeinkommen sein, so Hirz.

Immer mehr Automatisierung

Die Diskussion wird sicherlich weitergehen, denn sogar Wirtschaftsbosse wie der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, Joe Kaeser, halten ein bedingungsloses Grundeinkommen im Prinzip für sinnvoll. Vor allem, weil in Zukunft viele Arbeitsplätze durch die Automatisierung verloren gehen werden und noch völlig offen ist, ob es dann genug Arbeitsplätze geben wird, um Geld verdienen zu können.

