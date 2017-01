Mutter mit Baby von Räuber attackiert

Eine Mutter mit ihrem Baby ist am Mittwoch in Leonding (Bezirk Linz-Land) von einem Mann attackiert worden. Das Kind stürzte dabei aus dem Kinderwagen und wurde verletzt. Ein Verdächtiger wurde wenig später ausgeforscht.

Die junge Mutter schob den Kinderwagen mit ihrem Baby am späten Nachmittag durch eine Siedlung in Leonding. Begleitet wurde sie von einer weiteren Frau. Plötzlich wurden sie scheinbar grundlos von einem Mann attackiert: Es kam zu einem Handgemenge, in dem der Kinderwagen umstürzte und das Baby auf die Straße geschleudert wurde.

Hausbewohner kamen Frau zu Hilfe

Der Lärm machte Bewohner naher Häuser auf den Vorfall aufmerksam, sie kamen den Frauen zu Hilfe - der Angreifer ergriff die Flucht. Wenig später allerdings konnte ihn eine Polizeistreife festnehmen, der 35-jährige Rumäne dürfte in Raubabsicht gehandelt haben. Die zwei Frauen und das Baby erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert.