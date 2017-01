Monatelang tot in Wohnung gelegen

Mehrere Monate lang dürfte ein 46-jähriger Linzer tot in seiner Wohnung gelegen sein - aber niemandem fiel sein Fehlen auf. Erst jetzt wurde seine Leiche entdeckt.

Der 46-jährige Mann lebte in einem Mehrparteienhaus im Linzer Stadtteil Bindermichl. Vermutlich bereits vor einem halben Jahr war er in seiner Wohnung im Erdgeschoß gestorben - in seinem Umfeld bemerkte das aber niemand.

Bekannter verständigte die Polizei

Zwar begann sich die Post des Mannes zu stapeln, trotzdem schöpften die Nachbarn offenbar weiterhin keinen Verdacht. Schließlich meldete sich ein Bekannter bei der Polizei. Er war besorgt, weil er den 46-Jährigen seit Monaten nicht mehr gesehen hatte und ihn auch telefonisch nicht erreichen konnte.

Leiche im Badezimmer gefunden

Die Beamten ließen daraufhin von der Feuerwehr die Wohnungstüre aufbrechen. Im Badezimmer fanden sie die Überreste der Leiche, die Todesursache ist unklar.