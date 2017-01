Gemeinsamer Hirtenbrief im Jubiläumsjahr

Vor 500 Jahren hat Martin Luther mit seiner Kritik am katholischen Ablass quasi die evangelischen Kirchen begründet. Heuer wird dagegen das Miteinander der katholischen und evangelischen Kirchen in einem gemeinsamen Hirtenbrief ausgedrückt.

1517 veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen im deutschen Wittenberg. Der Thesenanschlag an der Schlosskirche ist nicht belegt, historische Tatsachen sind aber die Kirchenspaltung und die Glaubenskämpfe. Bis zur grundsätzlichen Versöhnung zwischen katholischer und evangelischer Kirche musste ein langer Weg beschritten werden.

Sichtbares Zeichen der Ökumene

In Oberösterreich sei das Klima in der Ökumene gut, betonen die Verantwortlichen beider christlicher Kirchen. Als sichtbares Zeichen wird am Sonntag erstmals in allen katholischen und evangelischen Kirchen ein gemeinsamer Hirtenbrief verlesen.

Diözese Linz

Ständiges Bemühen um Weiterentwicklung

In dem Hirtenbrief wird angesprochen, dass die die verbliebenen Differenzen abgearbeitet werden sollten um die „schmerzhafte und schuldhafte Trennung“ zu überwinden. Wahre Ökumene sei kein Kuscheln, sondern das ständige Bemühen um Weiterentwicklung. „Wir werden uns innerhalb des Rahmens unserer gemeinsamen Kirchen bewegen, aber wir werden auch versuchen, diesen Rahmen auf eine gute Art und Weise zu weiten“, beschrieb Superintendent Gerold Lehner die Vorgangsweise.

Diözesanbischof Manfred Scheuer bezeichnete sich als zuversichtlich, dass das gemeinsame Jahr „auf einen Weg führt, der nicht mehr umkehrbar ist“. Er betonte auch, dass es zur Ökumene keine Alternative gebe. Die Wiederherstellung der alten konfessionellen Grenzen des 16. oder 17. Jahrhunderts wäre für ihn ein regressives Verhalten, denn die katholische Kirche sei durch die Reformation eine andere geworden, so der Scheuer.

„Gemeinsames Wort“ zum Reformationsjahr

Die evangelisch-katholisch-theologische Kommission präsentierte auch ein „Gemeinsames Wort“ zum Reformationsjahr präsentiert. „Die Einheit in der Vielfalt und die Vielfalt in der Einheit zu gewinnen und nicht das eine gegen das andere auszuspielen“ ist laut dem Rektor der Katholischen Privat-Universität Linz, Franz Gruber, das Plädoyer dieser Schrift. Zusätzlich zum „Gemeinsamen Wort“ soll es während des Reformationsjahrs weitere gemeinsame Vorhaben geben - neben ökumenischen Gottesdiensten werden vielerorts gemeinsam Diskussionen, Ausstellungen und Führungen veranstaltet.