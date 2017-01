Linz feiert Rekordergebnis beim Tourismus

Großveranstaltungen haben dazu geführt, dass die Hotelbetten in Linz im Jahr 2016 an 50 Tagen komplett belegt waren. Nutznießer dieser Auslastungsgrenze sind die Betriebe rund um die Landeshauptstadt.

Mehr als 475.000 Gäste hätten im vergangenen Jahr in Linz eingecheckt, was ein Plus von 0,6 Prozent bei den Ankünften und damit einen Rekord bedeute. 2016 sei das beste Jahr für den Tourismus gewesen, seit es in Linz Aufzeichnungen gibt, so der Vorsitzende des Tourismusverbands Linz, Manfred Grubauer.

Mehr Gäste als je zuvor

Bei den Nächtigungen sei ein Plus von 0,3 Prozent festgestellt worden, obwohl die Kapazitäten weniger geworden sind, schildert Tourismusdirektor Georg Steiner: „Unterm Strich haben wir weniger Betten als im Jahr der Kulturhauptstadt. Wir haben aber mehr als 100.000 Nächtigungen mehr.

Mitverantwortlich für diesen Zuwachs war zum Beispiel die Karate Weltmeisterschaft im Herbst. Durch Großereignisse wie dieses waren die Linzer Hotels im Vorjahr an 50 Tagen völlig ausgelastet. Mit der Folge, dass die Gäste in Umlandgemeinden ausweichen, wo die Betriebe laut Steiner um 22 Prozent zugelegt haben.

Immer mehr Gäste aus China

Die meisten Linz-Besucher sind nach wie vor Österreicher. Aufsteiger des Jahres sind die Gäste aus China mit einem Plus von 21 Prozent. Angelockt wurden und werden sie durch Kooperationen und Projekte und vielleicht heuer auch über den Genuss, denn das Jahresmotto für Linz lautet „Lebenskunst“.