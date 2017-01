LIWEST warnt vor Betrüger-SMS

Für große Verwirrung sorgten betrügerische SMS und Briefe, die seit vergangener Woche bei LIWEST-Kunden in Umlauf war. Die unbekannten Betrüger forderten Kunden darin auf, Geld an ein LIWEST-Konto zu zahlen.

Die SMS ist täuschend professionell geschrieben: Mit Berufung auf einen Paragraphen soll der LIWEST Kunde wegen einer Erotikdienstleistung Geld überweisen. Diese sei nämlich kostenpflichtig. 90 Euro müssen dafür auf ein Konto gezahlt werden, das den Eindruck erweckt, tatsächlich im Besitz des Unternehmens zu sein.

Unbekannter Täter aus dem Ausland

Und nicht nur per SMS, auch per Brief versuchten die Betrüger die Kunden um ihr Geld zu bringen. Nachdem sich mehrere beunruhigte Personen bei dem Kabelbetreiber meldeten, sind die Ermittler den Betrügern auf der Spur - stehen aber weiterhin vor Rätseln, sagt Philip Müller von dem Kabelanbieter LIWEST: „Konkretes wissen wir nicht, aber anscheinend handelt es sich um einen Betrüger aus dem Ausland. Das macht die Nachverfolgung und der Identifikation natürlich schwieriger.“

Nun versucht die Firma LIWEST auf ihren Homepage vor den Betrügern zu warnen und die Kunden aufzuklären. So soll weiterer Schaden verhindert werden.

