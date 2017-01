Rotes Kreuz bittet dringend um Blutspenden

Die Grippewelle hat noch nicht einmal ihren Höhepunkt erreicht, aber sie hat jetzt schon Folgen. Weil wegen Grippe und Verkühlungen immer weniger Menschen zum Blutspenden gehen, werde die Blutkonserven langsam knapp.

Von der Linzer Blutspendezentrale des Roten Kreuzes kommt daher der Aufruf an alle Gesunden, gerade jetzt ans Blutspenden zu denken.

Konserven nur 42 Tage lang haltbar

Alle 90 Sekunden wird in Österreichs Spitälern eine Blutkonserve verwendet. Nachdem diese Konserven aber nur 42 Tage lang haltbar sind, muss ständig darauf geachtet werden, dass die Versorgung mit frischem Blut nicht abreißt. In der Blutzentrale Linz des Roten Kreuzes wurde in den vergangen Tagen festgestellt, dass immer weniger neue Blutkonserven erzeugt werden können, wie der Leiter der Blutzentrale, Werner Watzinger, bestätigt: „Die Konservenlage ist momentan sehr knapp. Es fehlen derzeit zirka 300 bis 400 Konserven, um wirklich Oberösterreich vollflächig gut versorgen zu können. Ein Grund ist auch die Grippewelle.“

Jede Spende wird genau geprüft

Um auch in Zeiten der Grippewelle sicherzugehen, dass kein Blut von Menschen verwendet wird, die sich bereits angesteckt haben, es aber noch gar nicht wissen, wird jede Blutspende gewissenhaft überprüft, so Watzinger: „Wenn jemand diesen Virus bereits hat, wird das in einem ganz speziellen und sehr sensiblen Test sofort festgestellt.“

Zahl der Spender um ein Drittel zurückgegangen

Die Zahl der Blutspender sei seit vergangener Woche fast um Drittel zurückgegangen, der Verbrauch sei aber gleichgeblieben. Der Appell des Roten Kreuzes daher, so Watzinger: „Alle Oberösterreicher, die gesund sind, sollen bitte Blut spenden kommen. Sie können in die Blutzentrale kommen, oder am Dienstag auch bei Blutspendeaktionen in Waldkirchen am Walde oder in Rainbach im Mühlkreis.“

